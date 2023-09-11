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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشنشلة.. سر مهنة غزل شباك الصيد بعزبة البرج|تعرف عليها

حياكه شباك الصيد
حياكه شباك الصيد

عزبه البرج، بلد الصيد والصيادين، طرق الصيد تختلف من مكان لآخر، وربما من نوع سمك إلى آخر، والشنشله وهو نظام صيد بكشافات الإضاءة لصيد سمك السردينة، حيث تقوم مراكب صيد كبيرة تسمى بلانصات  بالصيد ليلا، لصيد الجمبرى والسردينة، عن طريق تجمعها على شبكاك من خلال الإضاءة بالكشافات الكبيرة، وبنظام الجر.

حياكه الشباك مهنه يتوارثها الابناء عن الاجداد
 

التقت " صدى البلد " بعدد من صيادوا عزبه البرج الذين يقومون بحياكه شباك الصيد وهى مهنه يتقنها الصياد المتمكن من أدوات.

يقول عثمان الجعيدى، ريس الصيادين، أن صيد الشنشله من أكثر أنواع الصيد شيوعي والصياد الشاطر هو المتمكن من ادواته وان يكون على درايه بترقيع الشباك سواء قبل الابحار  بالمركب او وقت الابحار في عرض البحر في حاله قطع شباك الصيد.

الشنشله صيد السمك باضاءة الكاشفات

وأشار الى ان مهنه الصيد وحياكه شباك الصيد مهنه يتوارثها الصيادين ابا عن جد ، فالرياض بيكون على درايه بكل المهن  المتعلقه بالصيد واهمها حياكه الشباك.

واوضح، انهم يستخدمون صيد الشنشله بنوع معين من الشباك  جيث الصيد عن طريق اضاءة كاشفات النور ، فالنور هو الطريق  لصيد الاسماك بالشنشلة.

الشنشله تعمل بنظام الجر

وأضاف أن الشنشله متخصصة في صيد السمك العظيم بنظام الجر ومش اى صياد يعرف يجر بالشنشله لازم يكون فاهم يعنى اي الصيد بالشنشله. 

وتابع ان أنواع الصيد كبيرة ومختلف وفي عزبه البرج اكثر الأنواع المنتشرة هى الشنشله  فالجميع توارثوها عن الآباء والاجداد ويتوارثها عن الصيادين الابناء .

https://fb.watch/mT9zMv3Dou/?mibextid=9R9pXO

دمياط الاسماك الكشافات سمك السردين صيد الأسماك عرض البحر صيد السمك كشافات الاضاءة

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