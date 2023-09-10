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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

11 برنامجا لمنح شهادات مزدوجة من جامعات دولية بهندسة عين شمس.. أبرزها نظم الاتصالات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

بدأت كل كلية من كليات جامعة عين شمس وتزامنا مع انطلاق مراحل التنسيق المختلفة، الإعلان عن برامجها المميزة والبرامج الجديدة بكل كلية والتى تتميز بها عن غيرها من مثيلاتها فى الجامعات الأخرى. 

ويستعرض موقع صدي  البلد البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة عين شمس ، كما يلى : 

تقدم كلية الهندسة برامج الساعات المعتمدة وعددها 11 برنامج مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية، حيث تمنح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس الشهادة المزدوجة بجميع برامجها المطروحة من جامعة ايست لندن بانجلترا، وتوجد شراكات مع جامعة كلاوستال بألمانيا وجامعة ريجوكالابريا بإيطاليا.

وتتمثل تلك البرامج بنظام الساعات المعتمدة فى : 

- هندسة البناء والتشييد

-  هندسة المواد

- الطاقة المتجددة

-  هندسة نظم الاتصالات

-  هندسة التصنيع

-  برنامج تنسيق المـواقـع فـى العمارة والتخطيط العمرانى

- برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات

- برنامج هندسة الميكاترونيات

-  بـرنـامـج الـعـمـارة والـعـمـران البيئى

- بـرنـامـج الهندسة المـدنـيـة والبنية التحتية

- برنامج الإسكان والتطوير العمرانى



جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.



 

كليات جامعة عين شمس لساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة عين شمس

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