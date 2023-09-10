جيهان الشماشرجي: مذهولة من ردود الأفعال على سفاح الجيزة.. فيديو

أعربت الفنانة جيهان الشمشارجي ، عن سعادتها بردود الفعل الغير متوقعة عن شخصية نجلاء الذى قدمتها من خلال مسلسل "سفاح الجيزة" .

وقالت جيهان الشماشرجي فى تصريحات ل"عرب وود": أنها تفاجئت من ردود الفعل التى جاءت عكس توقعاتها نهائيًا .

وتابعت ، قائلاً: جسدت شخصية إمرأة متزوجة من رجل يكبرها فى العمر لتستفاد منه ماديًا وتستولي على مصنعه ، بمساعدة عشيقها الذى كان السبب الرئيسي فى أن تتخلص منه لكى تستكمل حياتها معه .

وأضافت: "كنت متوقعة أن الجمهور هيكرهني ، لكن اتفاجئت من ردود الفعل على السوشيال ميديا".

سفاح الجيزة:

ومسلسل سفاح الجيزة تدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو مستوحاه عن قصة واقعية بطلها الحقيقي هو يدعى قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بلقب "سفاح الجيزة"، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي، ويتكون العمل من 8 حلقات فقط.

والمسلسل من بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، وصلاح عبد الله، وميمي جمال، وجيهان الشماشرجي، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صلاح العزب، ومن إخراج هادي الباجوري.

مذكرات زوج:

وكان أخر عمل لجيهان الشماشرجي ، هو مشاركتها فى مسلسل "مذكرات زوج" الذى شارك فى ماراثون رمضان الماضي 2023

والمسلسل من بطولة طارق لطفي ، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، وقصة العمل مأخوذة عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما.