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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب الجدد.. الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية ومواعيد الكشف الطبي

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، انتهى رسميا تنسيق المرحلة الثالثة عبر الموقع الالكتروني لـ تنسيق الجامعات 2023 وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لتقديم كافة الخدمات التنسيق ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا  ويمكن للطالب الحصول علي خدمة التنسيق من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت ، و معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
 

 

 

الاوراق المطلوبة للتقديم الي الكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات  2023
 

ويستعرض موقع صدي البلد الأوراق المطلوبة وهي كالآتي :

شهادة المؤهل الدراسي شهادة الميلاد المميكنة 
عدد صور شخصية حديثة 
شهادة لقاح كورونا 

صورة الرقم القومي 
بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق 
نموذج ٢ جند للذكور
نموذج ٦ جند او نموذج ٧ جند للذكور

جميع الصور اصل وصورة

 

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

بدأت جامعة عين شمس في إجراءات الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023، أمام جميع طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكليات المختلفة، خلال الأيام القليلة الماضية، بداية من سبتمبر الجاري، على أن يستمر الحجز حتى بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد للجامعات 2023 - 2024.


ويستعرض موقع صدي البلد  خلال السطور التالية، خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023. 

 

خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023
- تبدأ خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي لجامعة عين شمس.

- إحضار المستندات التالية: «بطاقة الترشيح، أصل شهادة الميلاد الرقم القومي+ 3 صورة منها، أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة منها، 12 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعي + صورة للكشف الطبي، 3 صورة البطاقة الشخصية».

- يتعرف كل طالب على رقمه المسلسل وموعد الكشف الطبي.

ضرورة الحفاظ على إيصال سداد الرسوم الدراسية

- ظرف كبير لتجميع أوراقه.

- يتم توجيه الطالب لأماكن انتظار لملء الاستمارات السابقة.

- بعد توقيع الكشف الطبي، يكتب الطالب على الظرف الذي تسلمه من الكلية بيانات الطالب (الاسم / العنوان / التليفون / المجموع) بخط كبير وواضح.

 

 

 

 

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