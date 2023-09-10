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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خطير يا أخوانا.. ديو يجمع بين أكرم حسني ومدحت صالح

اكرم حسني
اكرم حسني

تعاون أكرم حسني مع المطرب الكبير مدحت صالح في أحدث أغنياتهما بعنوان "خطير يا أخوانا" التي أطلقها أكرم حسني على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى ترويجًا لفيلمه العميل صفر، الذي انطلق مؤخرًا في دور العرض العربية.

الأغنية هي أول تعاون بين النجمين، وهي من كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد وحيد كينج ومن إنتاج شركة Ideology.

https://www.instagram.com/reel/CxA3cX6tDSR/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وقد حقق فيلم العميل صفر إيرادات تجاوزت 25 مليون جنيه مصري، ويستمر عرضه في دور العرض المصرية ودول الخليج.

تأتي أغنية "خطير يا أخوانا" بعد أغنيتين أطلقهما أكرم حسني، الأولى "هنهد الدنيا رقص" والثانية "على مين يا أسطى"، كأغنية دعائية للفيلم قبل طرحه في السينمات

وتدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وبجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.

اكرم حسني مدحت صالح

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