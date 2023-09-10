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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نظام 3 و5 سنوات| تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023.. الحدود الدنيا للكليات والمعاهد

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يواصل طلاب الدبلومات الفنية 2023 التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات صناعي وزراعي وفندقي وتجاري، حيث يستمر التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حتى الخميس المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، والتي حددت ضوابط التقديم في كل تخصصات الشهادات الفنية ومنها تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 والكليات المتاحة للطلاب نظامي 3 و5 سنوات.

 

تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

ويتاح تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات من خلال موقع التنسيق، ويستمر التقديم حتى وحتى الخميس 14 سبتمبر 2023، وسيتاح للطلاب تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق من هنا، عبر خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 كما يلي:

• الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

• يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات .

• يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

• يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

• اختيار الرغبات من بين القائمة المتاحة له وترتيبها وفقا للرغبات.

ويجب على الطالب الاحتفاظ بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.
 

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023

ويتاح في تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 و5 سنوات الالتحاق بعدة كليات منها كليات الآثار والاقتصاد المنزلي وغيرها، ويمكن للطلاب الاطلاع على الكليات والمعاهد المتاحة من خلال موقع التنسيق:

الحد الأدنى صناعي خمس سنوات

• الحد الأدنى صناعي ثلاث سنوات

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