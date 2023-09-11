على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

في تطور جوي غير مسبوق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعها لتأثير العاصفة "دانيال" على مناطق متعددة، حيث ضربت هذه العاصفة القوية اليونان مؤخراً وتتجه الآن نحو سواحل ليبيا.





العاصفة "دانيال"

وسجلت العاصفة "دانيال" سيولًا هائلة في اليونان، مما أسفر عن وفاة 11 شخصًا واختفاء آخرين، ودمّرت عدة قرى في منطقة مغنيسيا شمال أثينا. ووصفها الخبراء بأنها "ظاهرة نادرة" بسبب كمية الأمطار الكبيرة التي هطلت خلال 24 ساعة فقط.



سواحل ليبيا

وبعد تأثيرها على اليونان، اتجهت العاصفة نحو سواحل ليبيا، مما أجبر السلطات هناك على إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية لمدة 3 أيام، مما يثير مخاوف من تأثيرات اقتصادية وبيئية.



رفع درجة الاستعداد

في سياق متصل، أصدر اللواء خليفة حفتر بلاغًا عاجلاً لجميع الوحدات العسكرية في ليبيا لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة تداعيات العاصفة البحرية "دانيال"، مما يظهر وجود تأثيرات محتملة على الأمن القومي.



هطول أمطار غزيرة

من ناحية أخرى، طالبت بلدية بنغازي المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، نظرًا للظروف الجوية السيئة المتوقعة، والتي تشمل هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية.



بقايا العاصفة دانيال في مصر

وفيما يتعلق بالوضع الجوي في مصر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تصل "بقايا العاصفة دانيال" إلى السواحل المصرية، مما ينذر بسقوط الأمطار في أقصى غرب الساحل الشمالي. ومن المتوقع أن يصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة بعد فترة حارة شهدتها المنطقة.

ولم تبقَ درجات الحرارة على وضعها الحالي لفترة طويلة، إذ تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق مختلفة من السواحل الغربية، مثل السلوم ومطروح. ومن المتوقع استمرار هذا الوضع على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

وختمت الهيئة العامة للأرصاد تقريرها بتحذير من نشاط متوقع للرياح في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، إلى جانب انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مما يشكل تحديات إضافية على السائقين ويتطلب توخي الحذر.

لذلك، يجب على المواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بالعاصفة "دانيال" البقاء على دراية بآخر المستجدات الجوية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.