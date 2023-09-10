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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

منح عمرو موسى عضوية مدى الحياة بمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

عمرو موسى
عمرو موسى

أكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، حصول عمرو موسى، أبرز الشخصيات الدبلوماسية، على عضوية مجلس أمناء الجامعة مدى الحياة، وذلك بعد انتقال رئاسة مجلس أمناء الجامعة، منه إلى الدكتور محمود محيي الدين.

وقال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، في تصريحات له، إن الجامعة تعد إحدى جامعات الجيل الرابع، لذا فهي بصدد تحقيق رسالتها، حيث استطاعت أن ترسخ رسالتها بين الجامعات المصرية؛ من خلال تحقيقها لمعدلات فريدة في البحث العلمي والنشر الدولي بين الجامعات المصرية.

وأشار الى أن الجامعة استطاعت أن تحصل على لقب أفضل جامعة أهلية رائدة في مصر لعام 2023 وأفضل جامعة في إفريقيا، كما أن جائزة “أفضل قيادي ريادي” تم منحها للدكتورة هبة لبيب بالجامعة.

ووجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس لنجاحهم في الحصول على العديد من الجوائز المحلية الدولية، وأيضا يمكن القول إنه على رأس إنجازات الجامعة تحقيق الثقة في جامعة النيل من قبل الدول بدعم القيادة السياسية للجامعة متمثلا في إضافة 5 مباني جديدة بتكلفة تتحملها الدولة وهو ما يمثل مساحة الجامعة وكلياتها والتي ستبدأ العمل بها بالعام الدراسي الجديد.

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وأشار إلى أنه على الرغم من أن هناك تغيير في منظومة التعليم العالي، وظهور أنواع جديدة كثيرة من الجامعات، ولكن تظل جامعة النيل، هي الجامعة الأهلية الأولى معلما للباحثين، ومقصدا لكل من يريد أن يرتقي.

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جامعة النيل الاهلية جامعات الجيل الرابع افضل جامعة أهلية منظومة التعليم العالي عمرو موسى محمود محي الدين

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