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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النوبي أبواللوز: احتفالية عيد الفلاح كانت مظاهرة في حب ودعم السيسي

صدى البلد

كشف النوبي أبواللوز أمين عام نقابة الفلاحين والأمين العام للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، كواليس احتفالية عيد الفلاح المصري التي نظمها البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، بعد انقطاع 9 سنوات، لافتا إلى أن نجاح احتفالية عيد الفلاح وحضور مئات الفلاحين من كافة محافظات مصر إلى القاهرة للمشاركة في الاحتفال لم يكن من فراغ، إنما جاء بتخطيط وتنظيم وفريق عمل ظل يعمل على مدار ساعات وأيام متواصلة لإنجاح هل الحفل الكبير.

وأوضح الأمين العام للفلاحين ،في تصريحات اليوم الأحد، أن عيد الفلاح المصري هذا العام كان مظاهرة في حب وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزحفت جموع الفلاحين من كل ربوع مصر وتحملت عناء السفر وجاءت من أقصي صعيد مصر من الأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط والمنيا وقنا وأيضا فلاحين الوجه البحري من الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والدقهلية والاسماعيلية وبورسعيد، للمشاركة في احتفالية عيد الفلاح والتعبير عن حبهم ودعمهم لدولتهم وحكومتهم ورئيسهم.

وأضاف أبواللوز، أنه ليس من السهل على الاطلاق إقناع الفلاحين بترك أراضيهم وقراهم والمجيء إلى القاهرة لحضور الاحتفالية لكنهم جاءوا لكي يعبروا عن فرحتهم بعيدهم وإرسال رسالة واضحة لكل الشعب المصري في الداخل والخارج بأن الفلاحين خلف قيادتهم السياسية وتدعم رئيسها لتحقيق الأمن والأمان والازدهار لبلدنا الحبيبة مصر ، مشيرا إلى أن هتافات الفلاحين في يوم عيدهم علت داخل قاعة الاحتفالات مرددة " بنحبك ياريس.. واحنا وراك ياريس.. ومش هنسيبك ياريس .. وكل الفلاحين يدعمون السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة" وعلت أصوات الفلاحين بهتافات "يحيا السيسي وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

المجلس الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام

وتابع أبواللوز، أن احتفالية عيد الفلاح كانت أسعد يوم في حياتي من يوم ما اشتغلت في نقابة الفلاحين ، وإحنا عاوزين نشتغل لمصلحة الفلاح ومصلحة البلد، وشكّلنا المجلس الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، وأقول لأصحاب الشائعات الموجودين على منصات غير شرعية "عمركم اتكلمتم على بلد تانية غير مصر .. هي مصر تاعباكم في أيه أنا بقولكم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

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