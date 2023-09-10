عماد البناني يرفض الإعلان عن العدد النهائي للمرشحين لخوض انتخابات الزمالك

رفض عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، الإعلان عن العدد النهائي للمرشحين لخوض انتخابات النادي المقبلة، بعد غلق باب الترشح اليوم الأحد.

وطالب اللجنة المكلفة بتلقي طلبات الترشح، والتي ترأسها "البناني"، بعدم الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين، على الرغم من غلق باب الترشح مساء اليوم.

وتقدم عمر جلال هريدي عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة على منصب رئيس مجلس الإدارة.

وتقدم خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك السابق بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق، وتقدم سيد متولي بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك على مقعد العضوية، كما تقدم خالد منتصر الزيات بأوراق ترشحه للعضوية تحت السن.

وسبق وتقدم مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بأوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم هاني عيد عضو الجمعية العمومية بأوراق ترشحه على منصب العضوية فوق السن.

وفي نفس الوقت تقدم محمد الماو عضو الجمعية العمومية بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق.

تقدم الحسيني سمير نجم فريق السلة السابق بنادي الزمالك ونجلاء خليفة بأوراق ترشحهما لانتخابات الزمالك المقبلة على منصب العضوية فوق السن .

وتقدم هشام نصر إبراهيم لانتخابات الزمالك على منصب العضوية تحت السن.

وتقدمت اليوم قائمة حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك السابق بأوراق ترشحها لخوض انتخابات النادي المقبلة.

وتقدمت قائمة حسين لبيب، وشملت كلا من:

حسين لبيب على منصب الرئيس

هشام نصر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة

حسام المندوه على منصب أمين الصندوق

الأعضاء فوق السن

أحمد سليمان

هاني شكري

هاني برزي

عمرو أدهم

حسين السيد

محمد طارق



الأعضاء تحت السن

رامي نصوحي

أحمد خالد حسانين

نيرة الأحمر

وقام أحمد عبد الغني عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك بأوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة على منصب نائب الرئيس.

وفي نفس الوقت تقدم هشام يكن نجم الزمالك السابق بأوراق ترشحه على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم اليوم فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بأوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة على منصب الرئاسة.

وأكد فاروق جعفر أنه سيتم حسم قائمته التي سيخوض بها الانتخابات خلال الأيام المقبلة.

وتقدمت ميرفت السيد أحمد عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأوراق ترشحها لانتخابات النادي المقبلة على مقعد الرئاسة كأول سيدة تترشح على هذا المقعد.

كما تقدم الدكتور عبد الله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك السابق بأوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة على مقعد العضوية فوق السن، كما تقدم شرين الفقي وشريف إسلام بأوراق الترشح لمقعد العضوية فوق السن.

كما تقدم أحمد النمس ومحمد عودة على مقعد العضوية تحت السن.

وفتح في العاشرة صباح اليوم الأحد 10 سبتمبر اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، واستمر لمدة ثماني ساعات من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتقدم في أول يوم كل من كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم في اليوم الثاني ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومة لنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.

وتقدم في اليوم الثالث كل من أشرف إمام عبد السلام وحمدية كمال علي لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالنادي ومروة أمير رفاعي عضو الجمعية العمومية ، بأوراق ترشحهم للانتخابات على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم في اليوم الرابع كل من، أحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف و مروة البورجي ونجلاء الناجي على منصب العضوية فوق السن، ومحمد خالد الصادق على منصب العضوية تحت السن.

في حين تقدم في اليوم الخامس كل من هاني العتال نائب رئيس النادي السابق بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادي، وعبد المجيد سليم على منصب أمين الصندوق، وأحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن.

وتقدم أمس السبت محمد قدري على منصب أمين الصندوق، في حين تقدم كل من طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم كلا من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.