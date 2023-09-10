نهلة خالد: تعرضت للتنمر فور حصولي علي لقب ملكة جمال مصر ورفضت ارتداء المايوه

تحدثت ملكة جمال مصر نهلة خالد في أول ظهور إعلامي الحلقة، عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها حتي حصلت علي اللقب.



وأضافت نهلة خالد خلال لقائها مع الإعلامية نجلاء الراوي على قناة الحدث اليوم، أنها تسعي لعمل حملة ضد التنمر لانها عانت من مشكلة التنمر عبر السوشيال ميديا وخاصة بعد حصولها علي لقب ملكة جمال مصر.

وتطرقت ملكة جمال مصر في الحديث عن تشجيع زوجها وتشجيعه لها حتي حصلت علي اللقب.



وأكدت عن رفضها لفكرة ارتداء المايوه واكدت ان المسابقة تحافظ علي التقاليد العربية ولحظنا لارتداء ازياء السبعينات الثمانينات.