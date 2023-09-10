الأرصاد الجوية: الساحل الشمالي سيتأثر بالعاصفة دانيال غدا

علقت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، على احتمالية التأثر بالعاصفة دانيال، قائلة: انه من الممكن أن تتأثر بعض المناطق بنهاية العاصفة دانيا.

وأضافت إيمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "cbc"، أن المناطق التي قد تتأثر مثل مطروح والسلوم، موضحة أن العاصفة دانيال تؤثر حاليا على العاصمة الليبية، و ارتفاع الأمطار وصلت في بعض المناطق لأكثر من متر.

وتابعت: خلال الساعات المقبلة ستتحرك العاصفة ناحية الشرق الليبي، ومن ثم تبدأ الحدود المصرية الغربية بالتأثر، وستشهد السلوم ومطروح خلال ساعات أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، وستصل غدا إلى الساحل الشمالي وستتأثر القاهرة بالرياح المحملة بالأتربة، مؤكدة أن عاصفة دانيال ستتلاشى على الأراضي المصرية.

وأكدت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: "نحن على تواصل تمام مع جميع غرف الأزمات في كل المحافظات وتم ارسال كل التحذيرات للمحافظات".