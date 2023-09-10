الأرصاد تكشف تفاصيل هامة عن حالة الطقس.. وهذا هو موعد إنتهاء الموجة الحارة

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة اليوم ، كما توقعت هيئة الارصاد الجوية ، ولكن قد تختلف حالة الطقس وتتحول الى انخفاض وامطار على بعض البلاد غدا الاثنين ومن المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى غرب الساحل الشمالي قادمة من ليبيا.

القاهرة 37| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 سبتمبر

قدّمت الإعلامية نهاد سمير ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى ، وحار على الوجة البحري.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد :



العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 26

الإسكندرية 34 -24

الإسماعيلية37 -25

الغردقة 39 -29

أسوان44 - 29

سوهاج 40 - 27

المنيا 39 - 24

الأرصاد تحذّر من طقس اليوم .. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة |فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم يسوده ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، بسبب امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع على فضائية القناة الاولى ، أن المرتفع الجوي يؤثر على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة 37 درجة مئوية .

وتابعت "غانم"، أن طقس اليوم الأجواء حارة على السواحل الشمالية المُطلة على البحر المتوسط ، خلال فترة الظهيرة .

ولفتت "غانم" إلى أن هناك انخفاضًا في طقس اليوم مع غياب أشعة الشمس، لتكون الأجواء في فترات الليل معتدلة على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة على باقي المحافظات، مع وجود نشاط للرياح يقلل الإحساس بالرطوبة.

ونوّهت "غانم"، أن هناك ارتفاعًا في الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتكون الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة.



مستمر حتى منتصف الأسبوع.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس المتوقعة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة، ولكن الأجواء ما زالت حارة على محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، إن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 37 درجة مئوية في الظل، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن فترات الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وتتحسن الأجواء بشكل كبير، خاصة مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

منتصف الأسبوع الحالي

وأشارت منار غانم إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة متوقع أن يستمر حتى منتصف الأسبوع الحالي، مؤكدا أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مطروح والسلوم.