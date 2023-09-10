تعبئة اللاجئين في الجيش.. جنرال أمريكي يكشف خطة أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن نظام كييف مستعد لإرسال مجندين إلى دول أخرى من أجل البحث عن اللاجئين الأوكرانيين وإعادتهم إلى وطنهم ومواصلة تعبئتهم.

وأضاف ماكجريجور، أنه "من المعروف أن هناك فرق تجنيد تابعة للجيش تعمل في غرب أوكرانيا، وتحاول القبض على أي شخص يمكنه على الأقل حمل سلاح. وفي الوقت نفسه، يضغطون الآن على بولندا حتى يُسمح لهم بإرسال أفرادهم إلى هناك.. لقد اعتقلوا العديد من الشباب الأوكرانيين الذين فروا إلى بولندا. هذا هو مدى يأسهم".

وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بخسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الصراع أرعبته.

وقال ماكجريجور: "لسوء الحظ، طالما أننا نواصل إرسال الأسلحة، فسوف يجدون أشخاصًا سيعطونها لهم. أود أن أقول، حتى لا يتبقى أحد، يبدو أن هذه هي بالضبط خطة نظام كييف".