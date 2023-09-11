عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أوجه استخدام الصكوك السيادية وفقا للقانون

صدى البلد

حددت المادة الثانية من  قانون الصكوك السيادية، أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة. 

ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما نص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
 

عقوبات المخالفين لقانون الصكوك السيادية
 

حددت المادة 22 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، عقوبات المخالفين كالآتي:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:


1- خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون

2- أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

3- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادي.

4- قيم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية,

5- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

6- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

7- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.

 

وتنص المادة (12) على أن "تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية التصكيك السيادى المشروعات الاستثمارية تمويل المشروعات عقوبات الصكوك السيادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

هل تغرق القاهرة بسبب العاصفة دانيال؟| بيان عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

لا أرى سببا لتجاهل إعادة شراءه.. فرج عامر يعلق على موقف الأهلي مع هذا اللاعب

المؤخر 300 ألف.. ريم طارق تبكي وتوجه رسالة للجماهير على الهواء

نبيل الحلفاوي يعلق على صفقة الأهلي موديست الفرنسي

ترشيحاتنا

بمساعدة مانشستر سيتي.. خطة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

ما هي شعب الإيمان السبعون.. ومعنى بضع وستون شعبة؟| علي جمعة يوضح

أخبار التوك شو| العاصفة دانيال تدخل مصر خلال ساعات.. وعالم يحذر من حدوث زلازل بالمنطقة العربية

أرخص ستروين «هاتشباك» 2023 في مصر .. صور

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرك؟.. الإفتاء: احذروه بحالتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

بالتايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

مسلم يحيى الحفل.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم|صور

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ