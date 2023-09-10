أول رد فعل من أنطوني موديست بعد أنباء انتقاله للأهلي| شاهد

قطع الأهلي شوطا كبيرا في مرحلة التفاوض مع الفرنسي أنطوني موديست، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ لتدعيم صفوفه في الفترة القادمة.

وفى أول رد فعل للمهاجم الفرنسي موديست؛ نشر صورة عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، مع وكيل أعماله، قبل انضمامه للمارد الأحمر.

ويرغب الأهلي في حسم صفقة موديست، غدا الإثنين على أقصى تقدير، على أن يكون اللاعب متاحا أمام الجهاز الفني للسفر رفقة بعثة الأهلي في رحلتها إلى السعودية؛ لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.