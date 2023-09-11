المؤخر 300 ألف.. ريم طارق تبكي وتوجه رسالة للجماهير علي الهواء

كشفت ريم طارق، طليقة الفنان حسن شاكوش، العديد من الأسرار والمفاجأت لأول مرة، خلال استضافتها في برنامج “٩٠ دقيقة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع علي قناة المحور.

وقالت ريم طارق، إنّها لم تعتذر لحسن شاكوش ولم تقل إنها عاشت معه أياما جميلة، لكن مقطع الفيديو الذي تتحدث فيه عن الصلح كان بناءً على شرط من أهل الخير الذين توسطوا لحل الأزمة.

حسن شاكوش خدعني لتالت مرة وفضحني وجرسني وشهّر بيّ

وأضافت: "حسن شاكوش خدعني لتالت مرة وفضحني وجرسني وشهّر بيّ واتكلم عني وقال إني مصابة بأمراض وداس على كرامتي، وأنا لم اعتذر له".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "اعتذرت لأبي وأمي ووالدته لأنها سيدة كبيرة ولا دخل لها في المشكلة، وأقول لأهلنا يطلعوا نفسهم بره الموضوع، لأنه خدعني بدل المرة تلاتة وهو مش مصدر ثقة، وهاخد حقي بالقانون ومش تستكتروا عليّ حقي".

وهاجمت ريم طارق، طليقها، بعدما نشر مقطع فيديو يقول فيه إن المشكلات بينهما انتهت، قائلة: "كان بيستفزني ولابس هدومي".

مضيفة: "حسن شاكوش كان لابس بيجامتي في الفيديو، ده أسلوب استفزاز، وبعت لي رسالة إنه انتصر وقالي محدش هيصدقك تاني".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "كان غرضه إنه يستفزني وإنه ينتصر، لكن محدش بينتصر على ولية، لان كل يقيني في ربنا بأني سأحصل على حقي منه وأن اللعبة اللي عملها منذ يومين سترد إليه، وانا انوي الحصول على حقي القانوني، رفعت ضده قضايا لم أتنازل عنها، هناك قضية النفقة وقضية القايمة".

انهيار طليقة حسن شاكوش من البكاء علي الهواء



وانهارت ريم طارق، من البكاء على الهواء، موجهة رسالة إلى الجماهير، قائلة: "أنا بس محتاجة من كل شخص اتفرج على الفيديو، يضيع من وقته بس 30 ثانية، ويتفرج على الفيديو بتاعي اللي بقول فيه إني اعتذرتله.. أنا معتذرتش على حاجة، ولا قولت إني شوفت منه كل خير.. أنا الفيديو دا عملته؛ عشان آخد هدومي.. غير كده لأ.. هو خدعني لتالت مرة".

قائلة : "فيها إيه لما أطالب بحقوقي؟!، أنا مش واحدة من الشارع، هذه حقوقي وهذه ملابسي التي لم أحصل عليها".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "حقوقي هي المؤخر والقايمة وأغراضي الشخصية مثل الملابس واعتذار حسن شاكوش، كما أن أهل الخير الذين تدخلوا بيننا، حكموا بأني مخطئة؛ لأني شهرت به، وأصريت على أنني لن أعتذر عن حديثي عنه؛ لأن كل كلامي عليه دليل .. المؤخر 300 ألف جنيه، والقائمة بـ200 ألف جنيه، و100 ألف جنيه ذهب، وكان من المفترض أن أحصل على كل هذه الحقوق، مقابل أن أقوم بتصوير فيديو، أعلن فيه أنني حصلت على كل أغراضي الشخصية، لكن فضلنا شهر في مهاترات، وكل شوية يقول أنا في الساحل، وعندي حفل، ومش فاضي".

وقالت طليقة حسن شاكوش، إنّها لم تخطئ في حق والدة حسن شاكوش، مؤكدةً أنها "ست محترمة"، لافتةً إلى أنها قامت بتصوير مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه تقول إنها حصلت على حقوقها من حسن شاكوش كجزء من الصلح مقابل أن يمنحها حسن شاكوش حقوقها.

موضحة: "أهل الخير طلبوا مني إني أنفي كلامي عن حسن شاكوش بخصوص أسباب الطلاق، فرفضت، وقلت إن عندي أدلة ورفعت دعوى قضائية بها ولن أتنازل عنها".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "بعد ذلك طلبوا مني أن أظهر في مقطع فيديو وأقول إنه شخص محترم، ومكنش عاوز أعمل الفيديو عشان يوقعني في مشكلات مع أهل الخير ويوقعني في الغلط وعملت الفيديو وعملت الفيديو عشان أنا إنسانة كويس وقلت إنه محترم رغم إني كنت ممكن أظهر بالأدلة اللي معايا ضده، وكنت أتمنى أن أحصل على ملابسي، حاجتي غالية عندي، وللأسف لقيت بنات لبست لبسي في أوضة النوم واتصوروا لي واتبعتت لي الصور ومعايا على الموبايل .. لبسوا قمصان نومي".

مشاكلي مع حسن شاكوش مخلصتش لحد دلوقتي

وصرحت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، إنّ مشكلاتها لم تنتهِ مع طليقها، موضحةً أن مقطع الفيديو الذي خرجت به على السوشيال ميديا والذي أعلنت فيه انتهاء مشكلاتها مع شاكوش كان مشروطا عليها من قبل أهل الخير الذي تدخلوا من أجل حل المشكلات بينهما.

وأضافت: "اهل الخير اتفقوا على كل حاجة وقعدوا مع كل واحد فينا، ولما قعدوا معايا بابا طلب إنه يطلع يعتذر إن سيرتي بقت على كل لسانه عن طريقه، لكن الناس طلبوا إني أقول إني حصلت على حاجتي".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "بابا قال حسن يعمل فيديو وقلت معنديش مانع أعمل فيديو إني استلمت حاجاتي رغم إني بقالي 5 شهور بره بيتي وهدومي في بيت حسن شاكوش، وعملت تمكين قبل كده حتى أحصل على متعلقاتي الشخصية ولم أفلح في ذلك".