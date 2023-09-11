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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11 ألف جنيه| هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد لأول مرة في مصر

الحديد
الحديد

شهدت أسعار الحديد في مصر تراجعا كبيرا بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو  11 آلاف جنيه من أعلى سعر في الأسواق للمستهلك.

 

ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر من نحو ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات.

الحديد 

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تراجع أسعار الحديد في مصر

وهبط سعر طن الحديد ليسجل الاستثماري نحو 33625 جنيها بعدما سجل 44500 جنيه، بفارق نحو 11 ألف جنيه كاملة في كل طن، وهو التراجع الأكبر الذي لم يحدث منذ شهور.

سعر حديد عز اليوم

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، عند البناء الجديد، إذ سجل 34886  جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بفارق نحو 10 آلاف جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري 

كما يبحث الكثير عن سعر الطن الاستثماري عند البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 33625 ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 11 ألف جنيه، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، تراجعا بشكل ملحوظ ضمن  أسعار مواد البناء اليوم، التي يبحث عنها الكثير خاصة الراغبون في البناء الجديد من صب الأسقف أو المقبلون على إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم.

أسعار الحديد أرض المصنع جاءت كما أعلنتها الشركات على النحو الآتي لشهر سبتمبر :

▪️ حديد عز 32 ألفا و135 جنيها للطن.
▪️  السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.
▪️ حديد  العشري 32 ألف جنيه.
▪️ حديد بشاي 32 ألفا و500 جنيه.
▪️ حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.
▪️ حديد المراكبي 32 ألفا و500 جنيه.
▪️ حديد الجارحي 32 ألفا و750 جنيها للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم الاثنين، عن سعر طن الأسمنت اليوم، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي سجل كالتالي: 

الأسمنت 

وعن سعر سعر طن الأسمنت اليوم ، كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 1990 جنيها.

▪️  سعر طن أسمنت النصر يسجل 1970 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1900 جنيه.

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1920 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت حلوان يسجل 1950 جنيهًا.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي يسجل 2150 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1900 جنيه.

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