شعبة البناء توضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، عن أسباب زيادة أسعار الحديد 1000 جنيه دفعة واحدة قائلا إن أسعار الحديد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسواق بصفة عامة خلال الفترة الماضية، إذ أن الوكلاء تصرح أن بعض مصانع الحديد تبيع بالدولار، ولكنهم يخفون ذلك في الفواتير، ومن ثم يتم توريد الدولار في حسابات الشركات في البنوك المصرية.

شعبة البناء تتحدث عن ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق

وأضاف "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة المحور، أن الأسعار المعلنة من شركات الحديد في الفترة الحالية جاءت بسبب زيادة سعر الدولار في السوق السوداء، حيث يوجد حالة من الضغط على سعر الدولار في السوق السوداء، وبالتالي يتم الضغط بشكل قوي جدا على أسعار الحديد في مصر، وهذا واحد من الأسباب الرئيسية في ارتفاع سعر الحديد في مصر في الفترة الأخيرة.

وتابع رئيس شعبة مواد البناء، أن الضغط على الدولار أدى إلى الزيادات، ويجب أن يكون هناك وقفة أمام مثل تلك التصرفات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن سعر الأسمنت هو الآخر شهد زيادة كبيرة في الطن، إذ زاد سعر طن الاسمنت 150 جنيه دفعة واحدة وذلك بسبب موافقة جهاز حماية المنافسة على تقسيم الإنتاج.

وأردف: "الشركات بقت تعطش السوق، ومتنزلش الكميات المناسبة في الأسواق، العربية اللي كانت بتحمل 3 أو 4 ساعات وتخرج بقت العربيات تقعد 3 و4 أيام بتحمل، وبالتالي تكلفة النقل بتزيد، والشركات بتزود زيادة جماعية كلها خلال أسبوع، وبالتالي الزيادة بتعود على المواطن".

وواصل: "كل حاجة بتزيد لأن كل حاجة بتقاس على سعر الدولار في الوقت الحالي، وطالما فاتحين الموضوع قدام السوق السوداء هيفضل الموضوع كده، والحل دلوقتي هو فتح باب الاستيراد للحديد بصفة عامة، أنا بستورد الحديد دلوقتي هيكون أقل من اللي بيعمله الشركات والمصانع في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن الوكلاء يقوموا بتجميع الدولارات من الأسواق وإرسالها للشركات، وهو ما يساهم الشركات في التحكم في أسعار الحديد ورفعها بالشكل الكبير الذي يحدث في الوقت الحالي.