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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

8 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد حالة تراجع كبيرة خاصة بعد شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاع إلي أن وصل خلال الأيام الماضية 45 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 36747 جنيه كمتوسط سعر بفارق 8 ألف جنيها.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .

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لو هتبني.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 31 أغسطس 2023


ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وفيما يخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 36747  ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 8 آلاف جنيه.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم على النحو الآتي:

- سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 36000 جنيه للطن

- سجل متوسط سعر طن حديد بشاي 34 ألف جنيه.

- سجل متوسط  سعر طن حديد المراكبي عند 33 ألف جنيه.

- سجل متوسط سعر طن حديد العشري مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

- سجل متوسط سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر


وتحظي أسعار الأسمنت فى مصر باهتمام المثير من المواطنين المقبلين علي البناء حيث جاءت أسعاى الأسمنت كما يلي :- 
 

- سجل سعر طن الأسمنت المسلح حوالي 1985 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت النصر حوالي 1845 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت وادي النيل  1860 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت المخصوص  1920 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت السويس  1935 جنيها

- سجل سعر طن أسمنت حلوان  1950 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت السويدي  2095 جنيها.

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السكة الحديد تتيح حجز تذاكر القطارات من هاتفك المحمول| تفاصيل

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بعد انفراجة فتح المباني.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

أسعار خام الحديد عالميا


وشهدت أسعار خام الحديد عالميا حالة تراجع وصلت إلي ذروتها بمعدل 13% مقارنة بذروة سعره التي سجلها في يوليو الماضي،  حيث اقترب خام الحديد لادني مستوياتها وذلك نتيجة تعثر تعافي اقتصاد الصين، أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن حول العالم.
 

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