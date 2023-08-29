بعد انفراجة فتح المباني.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الحديد و الاسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 29- 8 - 2023، بعد انفراجة فتح المباني في بعض المناطق، حيث شهدت أسعار مواد البناء استقرارا في الفترة الراهنة.
ويستعرض موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم لمعرفة أسعار طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق كونهما عصب مواد البناء.
سعر طن الحديد اليوم
وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-
- سعر طن حديد عز 36,000 جنيه للطن
- سعر طن حديد بشاى 34,000 جنيه للطن
- سعر طن حديد مصر الوطنية للصلب العتال 33,000 جنيه للطن
- سعر طن حديد المعادى 31,500 جنيه للطن
- سعر طن حديد الكومى 32,000 جنيه للطن
- سعر طن حديد المراكبى 33,000 جنيه للطن
- سعر طن حديد عطية 32,000 جنيه للطن
- سعر طن حديد العشرى 32,500 جنيه للطن
- سعر طن حديد المصريين 32,500 جنيه للطن
- سعر طن حديد الجيوشى للصلب غير متاح
- سعر طن حديد سرحان 31,500 جنيه للطن
- سعر طن حديد مصر ستيل 31,500 جنيه للطن
- سعر طن حديد بيانكو 31,700 جنيه للطن.
سعر طن الأسمنت اليوم
وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-
- سعر طن أسمنت أسيوط الفهد 1760 جنيها للطن
- سعر طن أسمنت وادى النيل 1760 جنيها للطن
- سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف العسكرى بنى سويف غير متاح
- سعر طن الشركة العربية للاسمنت المسلح 1860 جنيها للطن
- سعر طن جنوب الوادى 1800 جنيه للطن
- سعر طن مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا غير متاح
- سعر طن شركة صناعات مواد البناء التعمير غير متاح
- سعر طن اسمنت وادى النيل المصرى غير متاح
- سعر طن اسمنت سيناء سيناء غير متاح
- سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 1820 جنيها للطن
- سعر طن السويس للأسمنت 1820 جنيها للطن
- مصر بنى سويف غير متاح
- سعر طن سعر طن اسمنت ميدكوم اسوان غير متاح
- سعر طن مصر للأسمنت قنا المسلة غير متاح
- سعر طن السويدي 1890 جنيها للطن
- سعر طن العريش للإسمنت العسكري 1800 جنيه للطن
- سعر طن الشركة العربية للإسمنت النصر 1820 جنيها للطن
- سعر طن اسمنت أسيوط المهندس غير متاح
- سعر طن اسمنت سيناء سيناء 42.5 1800 جنيه للطن
- سعر طن اسمنت حلوان 1830 جنيها للطن
- سعر طن مصر للأسمنت المنيا المعلم 1780 جنيها للطن
- سعر طن الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم 1800 جنيه للطن
- سعر طن بنى سويف تايتان غير متاح.
آخر أسعار مواد البناء
ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
سعر الحديد والأسمنت اليوم تسليم أرض مصنع
ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.