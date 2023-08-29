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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد انفراجة فتح المباني.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

الحديد والاسمنت
الحديد والاسمنت

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الحديد و الاسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 29- 8 - 2023، بعد انفراجة فتح المباني في بعض المناطق، حيث شهدت أسعار مواد البناء استقرارا في الفترة الراهنة.

ويستعرض موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم لمعرفة أسعار طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق كونهما عصب مواد البناء.

سعر طن الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

  1. سعر طن حديد عز  36,000  جنيه للطن
  2. سعر طن حديد بشاى  34,000  جنيه للطن
  3. سعر طن حديد مصر الوطنية للصلب العتال 33,000  جنيه للطن
  4. سعر طن حديد المعادى  31,500 جنيه للطن
  5. سعر طن حديد الكومى  32,000  جنيه للطن
  6. سعر طن حديد المراكبى  33,000 جنيه للطن
  7. سعر طن حديد عطية  32,000 جنيه للطن
  8. سعر طن حديد العشرى  32,500  جنيه للطن
  9. سعر طن حديد المصريين  32,500 جنيه للطن
  10. سعر طن حديد الجيوشى للصلب غير متاح 
  11. سعر طن حديد سرحان  31,500  جنيه للطن
  12. سعر طن حديد مصر ستيل  31,500 جنيه للطن
  13. سعر طن حديد بيانكو 31,700 جنيه للطن.
الحديد 

سعر طن الأسمنت اليوم 

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

  1. سعر طن أسمنت أسيوط الفهد 1760  جنيها للطن
  2. سعر طن أسمنت وادى النيل 1760 جنيها للطن
  3. سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف العسكرى بنى سويف غير متاح 
  4. سعر طن الشركة العربية للاسمنت المسلح  1860  جنيها للطن
  5. سعر طن جنوب الوادى  1800 جنيه للطن
  6. سعر طن مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا غير متاح
  7. سعر طن شركة صناعات مواد البناء التعمير غير متاح 
  8. سعر طن اسمنت وادى النيل المصرى غير متاح
  9. سعر طن اسمنت سيناء سيناء غير متاح
  10. سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص  1820 جنيها للطن
  11. سعر طن السويس للأسمنت  1820 جنيها للطن
  12. مصر بنى سويف غير متاح
  13. سعر طن سعر طن اسمنت ميدكوم اسوان  غير متاح
  14. سعر طن مصر للأسمنت قنا المسلة غير متاح
  15. سعر طن السويدي  1890 جنيها للطن
  16. سعر طن العريش للإسمنت العسكري  1800  جنيه للطن
  17. سعر طن الشركة العربية للإسمنت النصر  1820 جنيها للطن
  18. سعر طن اسمنت أسيوط المهندس غير متاح
  19. سعر طن اسمنت سيناء سيناء 42.5  1800 جنيه للطن
  20. سعر طن اسمنت حلوان  1830 جنيها للطن
  21. سعر طن مصر للأسمنت المنيا المعلم 1780 جنيها للطن
  22. سعر طن الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم 1800  جنيه للطن
  23. سعر طن بنى سويف تايتان  غير متاح. 

آخر أسعار مواد البناء

ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت 

سعر الحديد والأسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات  لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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