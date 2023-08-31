لو هتبني.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الحديد و الاسمنت اليوم الخميس الموافق 31 - 8 - 2023، بعد انفراجة فتح المباني في بعض المناطق، حيث شهدت أسعار مواد البناء استقرارا في الفترة الراهنة.
ويستعرض موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم لمعرفة أسعار طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق كونهما عصب مواد البناء.
سعر طن الحديد اليوم
وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-
- سعر حديد الكومي 32,000 جنيه
- سعر حديد المعادي 31,500 جنيه
- سعر حديد العشري 32,500 جنيه
- سعر حديد بيانكو 31,700 جنيه
- سعر حديد مصر ستيل 31,500 جنيه
- سعر حديد الجارحي 32,500 جنيه
- سعر حديد الجيوشي غير متاح
- سعر حديد المدينة 32,500 جنيه
- سعر حديد السويس للصلب 33,000 جنيه
- سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه
- سعر حديد عز 36,000 جنيه
- سعر حديد المصريين 32,500 جنيه
- سعر حديد بشاي 34,000 جنيه
- سعر حديد العتال 33,000 جنيه
- سعر حديد عطية 32,000 جنيه
- سعر حديد سرحان 31,500 جنيه
- سعر حديد المراكبي 33,000 جنيه
- سعر حديد عياد غير متاح
- سعر حديد العربية للصلب غير متاح
- سعر حديد ستار ستيل غير متاح
- سعر حديد عنتر غير متاح
- سعر الحديد التركي غير متاح
- سعر الحديد الصيني غير متاح
سعر طن الأسمنت اليوم
وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-
- سعر طن السويدي 1890 جنيها للطن
- سعر طن العريش للإسمنت العسكري 1800 جنيه للطن
- سعر طن الشركة العربية للإسمنت النصر 1820 جنيها للطن
- سعر طن اسمنت أسيوط المهندس غير متاح
- سعر طن اسمنت سيناء سيناء 42.5 1800 جنيه للطن
- سعر طن اسمنت حلوان 1830 جنيها للطن
- سعر طن مصر للأسمنت المنيا المعلم 1780 جنيها للطن
- سعر طن الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم 1800 جنيه للطن
- سعر طن بنى سويف تايتان غير متاح.
- سعر طن أسمنت أسيوط الفهد 1760 جنيها للطن
- سعر طن أسمنت وادى النيل 1760 جنيها للطن
- سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف العسكرى بنى سويف غير متاح
- سعر طن الشركة العربية للاسمنت المسلح 1860 جنيها للطن
- سعر طن جنوب الوادى 1800 جنيه للطن
- سعر طن مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا غير متاح
- سعر طن شركة صناعات مواد البناء التعمير غير متاح
- سعر طن اسمنت وادى النيل المصرى غير متاح
- سعر طن اسمنت سيناء سيناء غير متاح
- سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 1820 جنيها للطن
- سعر طن السويس للأسمنت 1820 جنيها للطن
- مصر بنى سويف غير متاح
- سعر طن سعر طن اسمنت ميدكوم اسوان غير متاح
- سعر طن مصر للأسمنت قنا المسلة غير متاح
آخر أسعار مواد البناء
ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
سعر الحديد والأسمنت اليوم تسليم أرض مصنع
ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.