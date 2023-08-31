لو هتبني.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الحديد و الاسمنت اليوم الخميس الموافق 31 - 8 - 2023، بعد انفراجة فتح المباني في بعض المناطق، حيث شهدت أسعار مواد البناء استقرارا في الفترة الراهنة.

ويستعرض موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم لمعرفة أسعار طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق كونهما عصب مواد البناء.

سعر طن الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

سعر حديد الكومي 32,000 جنيه سعر حديد المعادي 31,500 جنيه سعر حديد العشري 32,500 جنيه سعر حديد بيانكو 31,700 جنيه سعر حديد مصر ستيل 31,500 جنيه سعر حديد الجارحي 32,500 جنيه سعر حديد الجيوشي غير متاح سعر حديد المدينة 32,500 جنيه سعر حديد السويس للصلب 33,000 جنيه سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه سعر حديد عز 36,000 جنيه سعر حديد المصريين 32,500 جنيه سعر حديد بشاي 34,000 جنيه سعر حديد العتال 33,000 جنيه سعر حديد عطية 32,000 جنيه سعر حديد سرحان 31,500 جنيه سعر حديد المراكبي 33,000 جنيه سعر حديد عياد غير متاح سعر حديد العربية للصلب غير متاح سعر حديد ستار ستيل غير متاح سعر حديد عنتر غير متاح سعر الحديد التركي غير متاح سعر الحديد الصيني غير متاح

الحديد

سعر طن الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

سعر طن السويدي 1890 جنيها للطن سعر طن العريش للإسمنت العسكري 1800 جنيه للطن سعر طن الشركة العربية للإسمنت النصر 1820 جنيها للطن سعر طن اسمنت أسيوط المهندس غير متاح سعر طن اسمنت سيناء سيناء 42.5 1800 جنيه للطن سعر طن اسمنت حلوان 1830 جنيها للطن سعر طن مصر للأسمنت المنيا المعلم 1780 جنيها للطن سعر طن الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم 1800 جنيه للطن سعر طن بنى سويف تايتان غير متاح. سعر طن أسمنت أسيوط الفهد 1760 جنيها للطن سعر طن أسمنت وادى النيل 1760 جنيها للطن سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف العسكرى بنى سويف غير متاح سعر طن الشركة العربية للاسمنت المسلح 1860 جنيها للطن سعر طن جنوب الوادى 1800 جنيه للطن سعر طن مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا غير متاح سعر طن شركة صناعات مواد البناء التعمير غير متاح سعر طن اسمنت وادى النيل المصرى غير متاح سعر طن اسمنت سيناء سيناء غير متاح سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 1820 جنيها للطن سعر طن السويس للأسمنت 1820 جنيها للطن مصر بنى سويف غير متاح سعر طن سعر طن اسمنت ميدكوم اسوان غير متاح سعر طن مصر للأسمنت قنا المسلة غير متاح

آخر أسعار مواد البناء

ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت

سعر الحديد والأسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.