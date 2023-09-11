مكنش دكتور.. اليوم فصل جديد بشأن قضية طبيب الكركمين

تنظر الدائرة الثالثة مستأنف اقتصادي بالمحكمة الاقتصادية، بعد قليل استئناف طبيب الكركمين في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام في القضية رقم 49 لسنة 2022 غسيل أموال الخاص بالمتهم أحمد أبو النصر والمحكوم عليه بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في القضية رقم 2937 لسنة 2021، جنح اقتصادي ولزوجته مي.ح، وأبناءه القُصَر ياسين ويوسف وعبدالله، وذلك بعدما تأجيله 11 سبتمبر لتقديم صورة رسمية من أمر المنع من التصرف في الأموال.

أدوية غير مرخصة ..



وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في القاهرة، خلال جلسة سابقة بعد قبول الاستئناف المقدم من طبيب الكركمين على حكم حبسه عامين، وتخفيض الحكم للحبس سنة واحدة فقط.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، عاقبت المتهم أحمد أبو النصر، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة انتحالصفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، بعدما أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصرللمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهمالآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.