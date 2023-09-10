قرار جديد ضد المتهم في قضية مدير فندق بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، باستعجال تحريات المباحث العامة حول واقعة تعدي سائق "توك توك" على مدير عام فندق، وإصابته بقطع الأذن بسبب خلاف على أولوية المرور بمصر الجديدة، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال (مدير بأحد الفنادق - مقيم بمحافظة البحر الأحمر "مُصاب ببتر بالأذن اليسرى) إثر مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية.

وبسؤال الـمُصاب أقر أنه حال سيره بالسيارة خاصته حدثت مشادة كلامية بينه وقائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي عليه مما أدى لحدوث إصابته، بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.