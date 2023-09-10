اعترافات خطيرة للمتهم بالنصب على المواطنين بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وجاء في اعترافات المتهم، أنه قام بالاستيلاء علي أموال 3 مواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم كما ادعي علاقته بالمسؤولين بالجهات الحكومية وذلك بغرض الاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وعندما حصل منهم على الأموال رفض رد تلك المبالغ المالية لهم مما دعاهم للإبلاغ عنه.

البداية ..

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية بتضررهم من حاصل على معهد مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تدبير فرص عمل "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية