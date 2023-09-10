عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات خطيرة للمتهم بالنصب على المواطنين بالغربية

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

بعد قليل.. بدء جلسة محاكمة متهم بإنهاء حياة موظفة بسبب 800 جنيه

وجاء في اعترافات المتهم، أنه قام بالاستيلاء علي أموال 3 مواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم كما ادعي علاقته بالمسؤولين   بالجهات الحكومية وذلك بغرض الاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وعندما حصل منهم على الأموال رفض رد تلك المبالغ المالية لهم مما دعاهم للإبلاغ عنه.

الليلة عيد واتشفى غليلي.. هتاف شقيق ضحية زوجها بالنزهة في محكمة الجنايات

الحكم على صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته في النزهة.. بعد قليل

البداية..

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين  مقيمين بمحافظة الغربية بتضررهم من حاصل على معهد  مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تدبير فرص عمل "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

كسر حاجز الـ 1300.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تحول كبير.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث عين شمس

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

بعد قليل.. بدء جلسة محاكمة متهم بإنهاء حياة موظفة بسبب 800 جنيه

الحكم على صاحب كلب عقر مواطنا فى مشاجرة بالأميرية

فتحية نصبت الفخ .. جريمة مثيرة بقصر النيل

الليلة عيد واتشفى غليلي.. هتاف شقيق ضحية زوجها بالنزهة في محكمة الجنايات

الحكم على صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته في النزهة.. بعد قليل

بكاء وإنكار ومرض وتوعد.. مفاجآت في كواليس محاكمة طبيب الساحل

ترشيحاتنا

القاهرة 37| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 سبتمبر

أسعار الذهب اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

إسقاط 25 منها.. 32 مسيرة روسية تهاجم أوكرانيا خلال الليل

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.6% لشهر أغسطس 2023

ليبيا تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة دانيال|فيديو

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ