ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ، على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور جديد عن الكبدة .

وقالت سماح نوح: يعتقد الكثير أن الكبد مخزن السموم في الجسم وبلاد كتير لا تأكل الكبد واحنا بنستوردها منهم ، بس ده مش معناه ابدا ان الكبده مش مفيده واننا نرميها مثلا الكبد فعلا هو العضو المسئول عن تخليص الجسم من السموم الزايدة بس مش هو المخزن يعني مش هيمتص السموم ويخزنها جواه الكبد بيعمل زي مصفي كدا للمواد السامة ويحولها لمواد يسهل إخراجها بره الجسم في كذا صورة مع البراز والبول.

وتابعت: لم تكن الكبدة ممنوعه للاكل

ولكن نأكلها بشروط..انها تكون سليمة ونظيفه ومن جزار مضمون وخالية من اي ديدان لونها طبيعي والملمس ناعم ومتماسكة ".

واسترسلت: الكبدة أكله حلوة ومفيدة

لأنها بتحتوي على نسبه عاليه من العناصر الغذائيه زي:

_ فيتامين B12 المهم لتكوين ال DNA وكرات الدم الحمراء ووظايف المخ

_فيتامين A او الريتينول المسئول عن سلامه النظر ووظائف القلب والكلي

_فيتامين B2 المسئول عن تكوين الخلايا

_والكبد يحتوي على نسبه عاليه من الحديد سهل الامتصاص وكمان نسبه عاليه من البروتين

_ومع النسب العاليه من القيم الغذائيه الكبد بيحتوي علي نسبه اقل من الكالرويز مقارنه باللحوم الحمراء

هي بس ممنوعه لبعض الحالات بأمر الدكتور مثل الحوامل عشان فيتامين A بيأثر على صحه الجنين ممكن تعمل تشوهات او اجهاض خصوصا اول 3شهور حمل

مرضى القلب لان الكبد بيحتوي علي نسبه عاليه من الكوليسترول ودا ممنوع

المصابين بالنقرس لان الكبد بيعلي اليوريك اسيد في الجسم ودا هيزود الازمة .

اهم شيء طريقة التسوية الجيدة منعا من حدوث مشاكل كما ان اضافة بصل وطماطم وفلفل وحبهان مع الطهي بيعلي القيمة الغذائية.

انما لا حرام ولا ممنوعه والكبد المستورد لو نظيف وله صلاحية ومش بيظهر عليه اي علامات فساد عندما تفك مالتلج بىدو مافيش أزمة.