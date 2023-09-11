شاهد| قبل محادثات موسعة مع رئيس الوزراء الهندي.. ماذا قال ولي العهد السعودي؟

عقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، محادثات واسعة النطاق مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع التركيز على زيادة العلاقات التجارية والدفاعية الثنائية، ووفقا لوسائل إعلام هندية.

ويقوم بن سلمان حاليا بزيارة دولة إلى الهند بعد نهاية قمة مجموعة العشرين.

وقبل المحادثات، تم الترحيب بولي العهد احتفاليا في فناء راشتراباتي بهافان.

وقال بن سلمان، في تصريح للصحفيين بعد الترحيب الاحتفالي: "أريد أن أهنئ الهند على قمة مجموعة العشرين".

وأكد الزعيم السعودي أن الإعلانات التي تم إصدارها في القمة ستفيد العالم.

وأضاف: "سنعمل معا لخلق مستقبل عظيم لكلا البلدين".

وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين للهند في الشرق الأوسط. فقد شهدت العلاقات العامة بين البلدين مسارا تصاعديا كبيرا في السنوات القليلة الماضية.

ويركز الجانبان أيضا على تعزيز شراكتهما الدفاعية والأمنية.

وفي ديسمبر "2020، زار رئيس أركان الجيش آنذاك الجنرال إم إم نارافان المملكة العربية السعودية في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس الجيش المكون من 1.3 مليون جندي إلى دولة الخليج الهامة. ومنذ ذلك الحين، كانت هناك سلسلة من الزيارات للمسؤولين العسكريين رفيعي المستوى بين الجانبين.