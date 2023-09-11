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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة أسيوط تنظم ورشة عمل تعريفية عن كيفية العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية

جلسات مناقشة الخطة
جلسات مناقشة الخطة الاستثمارية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنظيم ورشة تعريفية بكيفية العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية في إطار عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا ودور المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية في المتابعة والتأكد من سير العمل بالمشروعات الممولة من البرنامج وإلتزامها بالاشتراطات ذات الصلة.


حيث تم تنظيم ورشة العمل بمشاركة أعضاء فريق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالمكتب التنسيقي بوزارة التنمية المحلية وبعض الاستشاريين وذلك بديوان عام المحافظة بحضور المهندسة شيماء سليمان أخصائي أول اعتبارات اجتماعية بالبرنامج والمهندس أحمد مازن أخصائي أول اعتبارات بيئية والدكتور عادل اسكندر مدير التعاقدات بالمكتب التنسيقي ويحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية ومسئولي إتاحة المعلومات والشكاوي والبيئة والمشاركة المجتمعية والتخطيط ومركز المعلومات والتنمية العمرانية والتعاقدات ومديرية الاسكان بالمحافظة.


وتم خلال الورشة استعراض الإجراءات والخطوات الخاصة بتنفيذ المشروعات بالمحافظة ومساعدة فريق عمل وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة على إستيفاء المستندات والوثائق والإجراءات المتعلقة بالبيانات التي سيتم العمل بها بما يتفق مع أحكام اتفاقية القرض ودليل التشغيل ووفقًا لما سيتم تقييمه والتحقق منه خلال تقييم الأداء المتوقع في شهر أكتوبر المقبل  وبناءًا على توجيهات الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

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وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لأنشطة وفعاليات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي والتي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل.

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