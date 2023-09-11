منظمات يهودية تطلق حملة في أمريكا لمقاطعة إيباك المؤيدة لإسرائيل

قالت وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن منظمات يهودية مؤيدة للقضية الفلسطينية، أطلقت حملة في الولايات المتحدة الأميركية لمقاطعة مجموعة الضغط السياسي المؤيدة لإسرائيل "إيباك".

وطالبت الحملة التي انطلقت بالتعاون مع شبكة مؤسسات فلسطينية أميركية، الجالية اليهودية بمقاطعة لوبي "إيباك".

وأشارت الحملة إلى أن الدعم المالي والسياسي المقدم إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلية يجعلها شريكا في جريمة "الأبارتهايد" التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت إحدى المتطوعات في الحملة من شيكاغو، إن "إيباك" لا تدعم فقط التطرف ضد الفلسطينيين، لكن في الولايات المتحدة أيضا.

وأشارت إلى أن الحملة تغطي عشرات المدن الأميركية بينها شيكاغو، ونيويورك، وواشنطن، ونيوجرسي، وسان فرانسيسكو، وميلواكي، وإنديانا بوليس.