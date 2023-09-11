"سنوات القرب من دستوفيسكي" الأكثر مبيعًا ضمن إصدارات "القومي للترجمة"

تصدرت الطبعة العربية من كتاب "سنوات القرب من دستوفيسكي: اليوميات –القصة-الخطابات" تأليف أبولليناريا سوسلوفا، وترجمة أنور إبراهيم، قائمة الأكثر مبيعًا في إصدارات المركز القومي للترجمة بمعرض السويس للكتاب في دورته الأولى، والذي أقيم في الفترة من 26 أغسطس واستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وجاءت الطبعة العربية من كتاب "أهل التشريع و أهل التأويل" تأليف زيجومنت باومان وترجمة حجاج أبو جبر في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الطبعة الثانية من كتاب "قلب الجزيرة العربية: سجل الأسفار والاستكشاف" تأليف هاري سينت فيلبي وترجمة صبري محمد حسن.