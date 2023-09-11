المؤبد لـ قهوجى تخلص من صديقة في القليوبية بطريقة بشعة.. تفاصيل

اقتص القضاء من قهوجي أنهى حياة صديقه بمساعدة صديق آخر في القليوبية بمركز طوخ، بسبب خلافات بينهما .

تفاصيل الجريمة

عقد كريم ع.ع. 29 عاما العزم على التخلص من صديقة على شكرى عباس محمد ، وأعد خطة بمساعدة صديق آخر له يدعى محمد ح.ا 28 عاما ، وقاما بشراء سلاح نارى "فرد خرطوش لاستخدامة في انهاء حياة صديقهم "على".

وبالفعل، أعدا المتهمين سلاح ناري "فرد خرطوش"، لتنفيذ جريمتهم وما أن ظفرا بالمجنى عليه حتى أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من السلاح الناري حوزته قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره محرزاً سلاح ناري "فرد خرطوش".

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وقضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة، بالقضية رقم 9013 لسنة 2022 جنح مركز طوخ برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، بالسجن المؤبد غيابيا لعاطل لاتهامه وآخر سبق الحكم عليه بقتل شخص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.