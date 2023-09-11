أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، انتهاء تقديم أوراق المرشحين للانتخابات الزمالك.



وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه الشخصي علي موقع تويتر:"انتهي تقديم أوراق المرشحين للانتخابات قطب من أقطاب مصرالكرويه نادي الزمالك، وسنشهد عرس بين ابناء النادي لكن 👀 اكثر من مرشح نازل للانتخابات لتحرير طعون وانتقال الانتخابات برمتها الي أروقة المحاكم ودخول نادي الزمالك الكبير في أنفاق ودعاوى قضائية لك الله يا زمالك".



اغلقت اللجنة المشرفة علي انتخابات نادي الزمالك باب الترشيح أمام المرشحين فى الانتخابات المقرر اجراؤها خلال شهراكتوبر المقبل.



ويتنافس على منصب رئيس نادي الزمالك خمسة مرشحين فيما يتباري ثلاثة مرشحين على منصب نائب الرئيس.

وتقدم 50 مرشحا على مختلف المقاعد في انتخابات نادي الزمالك المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر القادم.

ويواجه مجلس إدارة نادي الزمالك القادم العديد من التحديات بعد اختياره من جانب الجمعية العمومية عبر الانتخابات القادمة.