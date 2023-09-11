وزير الطيران: انتهاء توسعة مطار سانت كاترين أبريل المقبل

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين خلال شهر أبريل المقبل 2023.

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة الغردقة، على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.

وأضاف وزير الطيران، أن المطار جاهز حاليًا لاستقبال الطائرات، لافتا إلى أنه يعد من المطارات السياحية الهامة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وإنشاء آخر جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية من 80 راكبًا/ساعة إلى 600، إلى جانب تحديث الممر الحالي، لخدمة المنطقة السياحية.

وتشمل إنشاء 'ترماك" جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الحالى الذى يستوعب 3 فقط، ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية إلى 11، مع إنشاء مدخل جديد وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة، فضلًا عن تطوير السور.

تجدر الإشارة إلى أنه تنعقد، في مدينة الغردقة، جلسة استماع وتشاور جماهيري، تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

يحضر الجلسة التشاورية التي تنعقد فعالياتها بعد قليل، في مدينة الغردقة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وممثل عن وزارة البيئة، بالإضافة أيضا إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب بالغردقة، ووفد من الكنيسة والازهر بالمحافظة.