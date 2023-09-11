عاصفة وليست إعصارا.. أستاذ مناخ يكشف مفاجأة عن حالة الطقس

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أن الأعاصير تتشكل فوق المحيطات في المناطق الاستوائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومن المهم أن نعلم أن العواصف في البحر المتوسط تكون عبارة عن منخفضات جوية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الاخبارية، :" تأثير هذه المنخفضات يكون قويًا عندما تتواجد في الجو طبقات عليا منخفضة أخرى، وتزداد قوتها أثناء وجودها فوق المياه وبالتالي، تفقد العاصفة "دانيال" الكثير من قوتها بمجرد وصولها إلى اليابسة في ليبيا.

وأردف،:"سرعة الرياح المصاحبة لهذه العاصفة يمكن أن تصل إلى حوالي 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعة رياح الإعصار إلى 500 كيلومتر في الساعة، وعلى الرغم من ضراوة العاصفة في ليبيا، من المتوقع أن يكون تأثيرها ضعيفًا على السواحل الشمالية الغربية لمصر، مع رياح متوسطة الشدة وأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأكمل،:"من المتوقع أن تؤثر العاصفة "دانيال" على مناطق القاهرة بأمطار خفيفة إلى متوسطة، ومن الممكن أن يشهد الطقس في مصر انخفاضًا في درجات الحرارة بعد مرور العاصفة مساء الأربعاء.