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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ .. مؤشرات تنسيق الدبلوم الصناعي ٥ سنوات

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 . 

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلميرابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ ،يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

مؤشرات تنسيق الدبلوم الصناعي 5 سنوات

هندسة بترول وتعدين السويس 99.61
كلية الهندسة جامعة دمنهور 99.56
هندسة طنطا 99.22
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 99.17
هندسة كفر الشيخ 99.17
هندسة الإسكندرية 98.78
هندسة المنوفية بشبين الكوم 98.67
هندسة القاهرة 98.61
هندسة المنصورة 98.61
هندسة بنها 98.50
هندسة الطاقة أسوان 98.44
هندسة جنوب الوادي 98.44
هندسة الزقازيق 98.44
هندسة بنها بشبرا 98.44
هندسة حلوان 98.44
هندسة حلوان بالمطرية 98.33
هندسة بني سويف 98.33
هندسة الفيوم 98.28
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.28
هندسة المنيا 98.28
هندسة أسوان 98.22
هندسة دمياط 98.22
هندسة عين شمس 98.22
هندسة أسيوط 98.17
هندسة بور سعيد 98.17
هندسة السويس98.17
هندسة سوهاج 98.11
تربية حلوان 97.89
تربية السويس 97.78

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