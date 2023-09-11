مفاجأة صادمة .. زيلينسكي وعائلته يحملون الجنسية البريطانية

قال النائب السابق للبرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وعائلته، وكذلك مدير المخابرات العسكرية، كيريل بودانوف، حصلوا على الجنسية البريطانية.

وكتب كيفا، عبر “تليجرام”، "حصل زيلينسكي مع زوجته وأطفاله، ورئيس مكتب زيلينسكي أندريه إرماك، ورئيس مكافحة التجسس ألكسندر بوكلاد، ووزير وزارة الدفاع السابق أليكسي ريزنيكوف، مدير المخابرات العسكرية بودانوف على الجنسية البريطانية".

وأضاف أن “القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني ورئيس فصيل “خادم الشعب” ديفيد أراخاميا مواطنان أمريكيان .. هذه القائمة طويلة جدًا".

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية “تحصل بالتالي على ضمانات وحماية من دول الناتو”.

وأكد كيفا أنه “إذا تم استنفاد مخزون الجينات الأوكرانية نتيجة للأعمال العدائية، فإنهم سيذهبون بهدوء إلى البلدان التي هم مواطنون فيها، وسيعيشون وينفقون الأموال المكتسبة من هذه الحرب وهذه المأساة".