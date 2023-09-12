عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

4 وظائف خاضعة لـ قانون الخدمة المدنية.. تفاصيل

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

حددت المادة العاشرة من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية وفقاً لآخر تعديل صادر في 28 يوليو عام 2021، الوظائف الخاضعة لهذا القانون وتقسيمها، ونعرضها في الآتي:

مادة (10):

تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:

1– مجموعة الوظائف التخصصية.

2– مجموعة الوظائف الفنيـة.

3– مجموعة الوظائف الكتابيـة.

4– مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.

وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

فيما نصت المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.

قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة الخدمة المدنية مجموعة الوظائف التخصصية مجموعة الوظائف الفنيـة مجموعة الوظائف الكتابيـة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

هنا القاهرة هنا التاريخ.. الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع أنتوني موديست بفيديو مثير

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

تعليق حركة المرور على جسر القرم مؤقتًا

أبو العينين يعزي الشعب الليبي في ضحايا إعصار دانيال.. ويؤكد: قلوبنا مع الأشقاء في مصابهم الأليم

يحتضن سيدة على ذراعها صغير ويقبلها.. فيديو يفضح عنتيل مدينة نصر

الزمالك يكشف كواليس الاعتذار عن المشاركة ببطولة إفريقيا لليد.. وموقف أزمة القيد

محاكمة 22 متهما بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان" .. اليوم

الاحتفال بالمولد النبوي.. أهميته وكيفيته وما سنة الرسول غير الصيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ