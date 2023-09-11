بطلي تمثيل.. مروة صبري ترد على منتقدي داليا شوقي في "سفاح الجيزة"

علقت الإعلامية مروة صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة داليا شوقي، بسبب أحد مشاهد مسلسل “سفاح الجيزة”.

وقالت مروة صبري خلال برنامجها "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، "الناس انتقدتها بشكل يجرح بسبب مشهد، وقعدت تقولها أنتي مشلولة بتكلمي كده ليه وايه الريأكشنات دي، في كل عمل يا جماعة في شخص مسؤول عن ردود أفعال الفنان وده غير المخرج، بيقولها تعمل ايه ومتعملش ايه".

وتابعت مروة صبري: قولولها نقد بس بشكل لطيف، متجرحوهاش انتو كده بتدبحوها يا جماعة، واحد يقولها هو ده تمثيل، الناس اللي بتمثل بتتعب وتشقى يا جماعة والمشهد اللي بتشوفوه على الشاشة دقيقة.

بيأثر على نفسية الشخص

ونوهت بأن التدريب على هذه الأدوار ليس سهلا، معقبة: “ بتكتبوا روحي أعتزلي او ملكيش في التمثيل، ميصحش نمحي شغل كامل لمجرد مشهد معجبكمش، متعرفوش ده بيأثر على نفسية الشخص ازاي”.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.