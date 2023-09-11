تعرف على مباريات الزمالك بالدوري فى الموسم الجديد

أسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 / 2024 عن مباراة الزمالك مع بيراميدز فى الاسبوع الاول لبطولة الدوري .
وجاءت مباريات الزمالك كالتالي :
الجولة الأولى: بيراميدز والزمالك
الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب
الجولة الثالثة: البنك الأهلي والزمالك
الجولة الرابعة: الزمالك وسموحة
الجولة الخامسة: إنبي والزمالك
الجولة السادسة: الزمالك وزد
الجولة السابعة: فيوتشر والزمالك
الجولة الثامنة: الزمالك والاتحاد السكندري
الجولة التاسعة: المصري والزمالك
الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي
الجولة الحادية عشرة: سيراميكا كليوباترا والزمالك
الجولة الثانية عشرة: الزمالك وفاركو
الجولة الثالثة عشرة: الإسماعيلي والزمالك
الجولة الرابعة عشرة: الزمالك والداخلية
الجولة الخامسة عشرة: الجونة والزمالك
الجولة السادسة عشرة: طلائع الجيش والزمالك
الجولة السابعة عشرة: الزمالك وبلدية المحلة