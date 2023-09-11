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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على مباريات الزمالك بالدوري فى الموسم الجديد

الزمالك
الزمالك

أسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 / 2024 عن مباراة الزمالك مع بيراميدز  فى الاسبوع الاول لبطولة الدوري .

وجاءت مباريات الزمالك كالتالي : 
الجولة الأولى: بيراميدز والزمالك
الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب
الجولة الثالثة: البنك الأهلي والزمالك
الجولة الرابعة: الزمالك وسموحة
الجولة الخامسة: إنبي والزمالك
الجولة السادسة: الزمالك وزد 
الجولة السابعة: فيوتشر والزمالك
الجولة الثامنة: الزمالك والاتحاد السكندري
الجولة التاسعة: المصري والزمالك 
الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي
الجولة الحادية عشرة: سيراميكا كليوباترا والزمالك
الجولة الثانية عشرة: الزمالك وفاركو
الجولة الثالثة عشرة: الإسماعيلي والزمالك
الجولة الرابعة عشرة: الزمالك والداخلية
الجولة الخامسة عشرة: الجونة والزمالك
الجولة السادسة عشرة: طلائع الجيش والزمالك
الجولة السابعة عشرة: الزمالك وبلدية المحلة

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