تعرف على مباريات الزمالك بالدوري فى الموسم الجديد

أسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 / 2024 عن مباراة الزمالك مع بيراميدز فى الاسبوع الاول لبطولة الدوري .

وجاءت مباريات الزمالك كالتالي :

الجولة الأولى: بيراميدز والزمالك

الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب

الجولة الثالثة: البنك الأهلي والزمالك

الجولة الرابعة: الزمالك وسموحة

الجولة الخامسة: إنبي والزمالك

الجولة السادسة: الزمالك وزد

الجولة السابعة: فيوتشر والزمالك

الجولة الثامنة: الزمالك والاتحاد السكندري

الجولة التاسعة: المصري والزمالك

الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي

الجولة الحادية عشرة: سيراميكا كليوباترا والزمالك

الجولة الثانية عشرة: الزمالك وفاركو

الجولة الثالثة عشرة: الإسماعيلي والزمالك

الجولة الرابعة عشرة: الزمالك والداخلية

الجولة الخامسة عشرة: الجونة والزمالك

الجولة السادسة عشرة: طلائع الجيش والزمالك

الجولة السابعة عشرة: الزمالك وبلدية المحلة