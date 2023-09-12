عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأقوى والأعنف.. الاستشعار عن بعد تكشف تفاصيل "دانيال" خلال الساعات المقبلة على مصر

دانيال
دانيال

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن تركيا واليونان تأثرتا بالعاصفة دانيال بقوة الأسبوع الماضي، في شكل أمطار فيضانية وعواصف، وليبيا تأثرت بها أمس وأول أمس وكان الوضع كارثي.

وأوضحت منار غانم خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،أن   كمية الأمطار كانت غزيرة وصلت لأكثر من 150 ملي، سرعة الرياح تجاوزت 80 كم/س، والأمواج وصل ارتفاعها 8 أمتار.

وأشارت إلى أن كل اتجاهات الرياح أشارت إلى أنها تتجه لليبيا ثم الحدود الغربية لمصر، وصل لليبيا واتجه للحدود الغربية المصرية، بشكل أقل حدة، لأنها تستمد قوتها من المياه، كان قوي وعنيف على البحر المتوسط، لكن دخوله اليابسة أضعف قوته.

الأسكندرية وبرج العرب والقاهرة والوجه البحري

وأوضحت أن آثار العاصفة دانيال على مصر تمثلت في الأتربة المثارة في مطروح وإسكندرية وبرج العرب ووصلت القاهرة والدلتا والوجه البحري، بفعل تأثير الرياح الجنوبية الغربية، وأدت لسقوط أمطار محدودة على المناطق الغربية مطروح وسيوة والسلوم، 10 ملي.

العنف الجوي يحدث فى مصر بعدما شهدته ليبيا

وأكدت أنه لا داعي للقلق، وأن العنف الجوي الذي شهدته ليبيا لن يحدث في مصر، وأن الساعات القادمة نشهد أمطار خفيفة لمتوسطة، وغدا أمطار مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وفرصة أمطار ضعيفة على القاهرة.

وأردفت: "الأتربة على المناطق الشمالية، معتاد عليها في الخريف، ونقدر نقول الخريف بدأ مناخيًا، وليس فلكيًا، حيث يبدأ فلكيا في 23 سبتمبر، وننصح مرضى الجهاز التنفسي يتجنبوا الخروج أثناء الأتربة".

 

تركيا اليونان الامطار ليبيا القاهرة أمطار فيضانية مرضى الجهاز التنفسي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استمرار حالة الطوارئ لحين انتهاء العاصفة دانيال

حريق مفاجئ في سفينة الركاب كليوباترا المتحفظ عليها بالسويس منذ 16 سنة| صور وفيديو

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

ترشيحاتنا

زلزال المغرب .. ارتفاع عدد الوفيات إلى 2862 والمصابين لـ 2562

طلب خاص من إمام عاشور لـ كولر قبل مشاركته الرسمية مع الأهلي

كفارة اليمين الغموس على المصحف.. مقدارها وهل يجب إخراجها؟

لو نفسك في موبايل فلاجشيب بسعر مناسب.. هذا الموبايل هو الأنسب لك

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. رابط التسجيل

المصري البورسعيدي يكشف موقفه من سداد مستحقات صفقة باهر المحمدي للنادي الإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ