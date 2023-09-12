الأقوى والأعنف.. الاستشعار عن بعد تكشف تفاصيل "دانيال" خلال الساعات المقبلة على مصر

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن تركيا واليونان تأثرتا بالعاصفة دانيال بقوة الأسبوع الماضي، في شكل أمطار فيضانية وعواصف، وليبيا تأثرت بها أمس وأول أمس وكان الوضع كارثي.

وأوضحت منار غانم خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،أن كمية الأمطار كانت غزيرة وصلت لأكثر من 150 ملي، سرعة الرياح تجاوزت 80 كم/س، والأمواج وصل ارتفاعها 8 أمتار.

وأشارت إلى أن كل اتجاهات الرياح أشارت إلى أنها تتجه لليبيا ثم الحدود الغربية لمصر، وصل لليبيا واتجه للحدود الغربية المصرية، بشكل أقل حدة، لأنها تستمد قوتها من المياه، كان قوي وعنيف على البحر المتوسط، لكن دخوله اليابسة أضعف قوته.

الأسكندرية وبرج العرب والقاهرة والوجه البحري

وأوضحت أن آثار العاصفة دانيال على مصر تمثلت في الأتربة المثارة في مطروح وإسكندرية وبرج العرب ووصلت القاهرة والدلتا والوجه البحري، بفعل تأثير الرياح الجنوبية الغربية، وأدت لسقوط أمطار محدودة على المناطق الغربية مطروح وسيوة والسلوم، 10 ملي.

العنف الجوي يحدث فى مصر بعدما شهدته ليبيا

وأكدت أنه لا داعي للقلق، وأن العنف الجوي الذي شهدته ليبيا لن يحدث في مصر، وأن الساعات القادمة نشهد أمطار خفيفة لمتوسطة، وغدا أمطار مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وفرصة أمطار ضعيفة على القاهرة.

وأردفت: "الأتربة على المناطق الشمالية، معتاد عليها في الخريف، ونقدر نقول الخريف بدأ مناخيًا، وليس فلكيًا، حيث يبدأ فلكيا في 23 سبتمبر، وننصح مرضى الجهاز التنفسي يتجنبوا الخروج أثناء الأتربة".