لسبب مفاجئ .. البيت الأبيض: بايدن يستخدم “الفيتو” ضد ميزانية البنتاجون

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستخدم حق النقض “الفيتو” ضد ميزانية البنتاجون التي يدعمها مجلس النواب العام المقبل، بحجة أنها تهدد صحة وسلامة الأمريكيين من مجتمع المثليين.

وقال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، في بيان، “إذا تم تقديم المسودة إلى الرئيس بايدن، فسوف يستخدم حق النقض ضدها”، مضيفا أن “الإدارة لا توافق على مشروع الميزانية الذي اعتمده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لأنه لا يتوافق مع المقترحات التي طرحها البيت الأبيض في وقت سابق”.

أوضح البيت الأبيض، أن “مقترحات الإدارة تمت مناقشتها على أساس الحزبين، ولكن مع بقاء أقل من شهر قبل نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، يضيع الجمهوريون الوقت من خلال قانون الحزب الواحد الذي يخفض الإنفاق المحلي ويعرض للخطر الخدمات الحيوية للشعب الأمريكي”.

وأضاف أن المشروع له "عواقب مدمرة" على الرعاية الطبية للأفراد العسكريين في مجال الصحة الإنجابية، وعلى سلامة وصحة الأمريكيين من مجتمع المثليين.

وقال البيت الأبيض، إن “الإدارة تشعر بالقلق من أن المسودة لا تتناول بشكل مناسب مبادرات تغير المناخ وستعيق قدرة الإدارة على تعزيز المساواة والشمول”.