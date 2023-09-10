رغم انتقاد أوكرانيا.. البيت الأبيض يشيد ببيان قمة العشرين حول روسيا

أصبح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أحدث شخصية تشيد بإعلان قمة مجموعة العشرين الذي لم يصل إلى حد انتقاد موسكو بشكل مباشر بسبب الحرب في أوكرانيا.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، تبنت أكبر الاقتصادات في العالم إعلانًا توافقيًا في نيودلهي أمس السبت تجنب إدانة روسيا بسبب الحرب لكنه سلط الضوء على المعاناة الإنسانية التي سببها الصراع ودعا جميع الدول إلى عدم استخدام القوة للسيطرة على الأراضي.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين إن الإعلان "يقوم بعمل جيد للغاية في الدفاع عن المبدأ القائل بأنه لا يجوز للدول استخدام القوة للسعي للاستيلاء على الأراضي أو انتهاك سلامة أراضي الدول الأخرى وسيادتها أو استقلالها السياسي".

وأشادت ألمانيا وبريطانيا أيضا بالقرار لكن أوكرانيا قالت "إنه ليس شيئا يدعو للفخر".

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن النقطة الخاصة بالغزو الروسي للبلاد في بيان قمة العشرين "ليست مدعاة للفخر".

وأضافت الخارجية الأوكرانية في بيانها، أن وجود كييف في قمة العشرين كان سيعطي المشاركين فهمًا أفضل للوضع في البلاد.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن سفيتلانا لوكاش، المفاوض الحكومي الروسي في مجموعة العشرين، قولها: "اتفق جميع أعضاء مجموعة العشرين على العمل ككيان واحد لصالح السلام والأمن وحل النزاعات في جميع أنحاء العالم".