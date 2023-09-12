طلب خاص من إمام عاشور لـ كولر قبل مشاركته الرسمية مع الأهلي

قال الإعلامي محمد فاروق، إن إمام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي، وجه طلبا مهما إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأضاف الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "إمام عاشور طلب من كولر عدم المشاركة في مركز صانع الألعاب أو في مركز محمد مجدي أفشة مع الفريق الأحمر؛ لعدم تألقه في هذا المركز، ولا يجيد فيه بشكل قوي فنيا".

وأوضح الإعلامي، أن: "تمسك إمام عاشور خلال حديثه مع كولر بالمشاركة في مركز 6 أو 8 مع فريق الأهلي في الموسم الجديد؛ لأنه المركز الذي يمنحه حرية التحرك داخل الملعب، والتألق بشكل قوي أمام المنافسين، وهو ما اعتاد عليه عندما كان لاعبا في الزمالك أو ميتلاند الدنماركي سابقاً".