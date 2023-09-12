دوري أبطال أوروبا.. النني على رأس قائمة أرسنال الإنجليزي لخوض دور المجموعات

أعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن قائمة الفريق التي ستتواجد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2023-2024.

وتواجد على رأس القائمة النجم المصري محمد النني، وذلك رغم غيابه عن المباريات في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريبات خلال شهر يناير الماضي.

وضمت قائمة أرسنال 25 لاعبا على النحو التالي: في حراسة المرمى: آرون رامسديل، وديفيد رايا، وجيمس هيلسون؛ وفي خط الدفاع: سيدريك، ولينو سوزا، وتاكيهيرو تومياسو، وأولكسندر زينتشينكو، وبن وايت، وجابرييل، وجاكوب كيويور، وويليام ساليبا؛ وفي خط الوسط: محمد النني، وجورجينيو، وتوماس بارتي، وديكلان رايس، ومارتن أوديجارد، وكاي هافرتز، وفابيو فييرا، وإميل سميث رو؛ وفي خط الهجوم: لياندرو تروسارد، وبوكايو ساكا، وجابرييل مارتينيلي، وريس نيلسون، وإيدي نكيتياه، وجابرييل خيسوس.

ويتواجد أرسنال في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة كل من: بي إس في أيندهوفن الهولندي، وإشبيلية الإسباني، ولانس الفرنسي.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور المجموعات للبطولة الأوروبية مطلع شهر أكتوبر المقبل.