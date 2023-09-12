راوتر العبري: الفصائل الفلسطينية في غزة تبدأ مناورات الركن الشديد 4

ذكر موقع راوتر العبري صباح يوم الثلاثاء أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بدأت، تنفيذ مناورتها المشتركة "الركن الشديد ٤" في أغلب محافظات قطاع غزة.

ووفقاً للموقع العبري، منذ ساعات الصباح أطلق من قطاع غزة عدد من الصواريخ تجاه البحر، فيما سمعت أصوات انفجارات واطلاق نار ضمن المناورة.

وكانت وزارة الداخلية في غزة، أعلنت أمس الاثنين، أن المناورة ترافقها إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار للأجهزة الأمنية، كما سيخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة، ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني.