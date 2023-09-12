كواليس جديدة في أزمة الأهلي مع الطبيب تامر أبو العينين

كشف تقرير إعلامي أن اختيار طبيب الأهلي يأتي وفق معايير محددة، ولكن اختيار تامر أبو العينين كان بإحدى التوصيات والإرشادات.

كان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن الاستعانة بجهود طبيب قطاع الناشئين أحمد جاب الله للعمل مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التنسيق مع مسئولي الأهلي في هذا الشأن.

ووفقا لبرنامج “+90” على قناة “النهار” فإن: "الأهلي منح أبو العينين مستحقاته المالية بالكامل رغم أنه أكد عدم وجود أي عقد بينهما، والنادي قرر صرف جميع مستحقاته على الفترة التي قضاها".

وأوضح أن 'الحكاية بدأت عندما تم عرض اسم تامر أبو العينين على كولر بإحدى التوصيات أنه طبيب متميز في إصابات العظام، بعد ترشيح أحد أعضاء الجهاز الطبي".

وتابع: "تم عرض اسم الدكتور تامر أبو العينين على كولر من جانب المترجم الخاص، بناءً علي ترشيح أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق وبناءً عليه تمت الموافقة على انضمامه للنادي الأهلي.

وأضاف: "تامر أبو العينين من أفضل الأطباء في العظام، ولكن لم يكن هناك اقتناع كامل من الجهاز الفني، بعمله والموضوع لم يتعلق بمدير الكرة فقط".

وتولى تامر أبو العينين رئاسة الجهاز الطبي للأهلي منذ أسابيع قليلة، بعد توجيه الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة الذي تولى مسئولية رئاسة الجهاز الطبي في فريق فيوتشر.