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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ11 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 12-9-2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار  الخضراوات  والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 12-9-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.


أسعار الخضراوات اليوم


وصل سعر الطماطم إلى 11 جنيها للكيلو، والبطاطس إلى 13 جنيها للكيلو، والبصل إلى 19 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 13 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 15 جنيها للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 28 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

 

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أسعار الخضراوات والفاكهة


ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 11 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 12 جنيها، والألوان 34 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 5 جنيهات.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور


وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 12 جنيها، و البامية 35 جنيهًا، والثوم 30 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء


ووصل سعر البرتقال الصيفي إلى 18 جنيها، و الجريب فروت 6 جنيهات والليمون البلدي 8 جنيهات، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح المصري 25 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم


ووصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 15 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب بناتي الأصفر 25 جنيها للكيلو، والعنب البناتي الاحمر 25 جنيها، و الخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والمانجو البلدي 15 جنيها، و المانجو الزبدية 27 جنيها، و المانجو الفونس 34 جنيهات.  
 

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