الجنيه تراجع 3800 دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

تواصل أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الإنخفاض المتتالي حيث شهد المعدن الأصفر حالة تراجع حادة على مدار الساعات القليلة الماضية إلي أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,192 جنيها بعد أن تخطي سعره خلال الفترة الماضية 2800 جنيها.

أسعار الذهب الثلاثاء

وتسجل متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية انخفاض على مستوي جميع الأعيرة فقد وصل عيار 24 إلي 2,505 جنيها للجرام فيما سجل سعر الجنيه الذهب 17,536 بعد أن بلغ سعره فى أبريل الماضي حوالي 21,360 جنيها ليفقد بذلك 3824 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي :-



عيار 24 بيع 2,494 شراء 2,505

عيار 22 بيع 2,286 شراء 2,296

عيار 21 بيع 2,182 شراء 2,192

عيار 18 بيع 1,870 شراء 1,879

عيار 14 بيع 1,455 شراء 1,461

عيار 12 بيع 1,247 شراء 1,253

الاونصة بيع 77,555 شراء 77,910

الجنيه الذهب بيع 17,456 شراء 17,536

الكيلو بيع 2,493,714 شراء 2,505,143

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لتقييم مسار السياسة النقدية.

حيث سجل سعر الأونصة عالميا 1923 دولارًا فيما ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر في الختام؛ بنسبة 0.25% أو ما يعادل 4.5 دولار إلى 1947.2 دولار للأوقية، وفق بلومبرج.

وتراجع مؤشر الدولار - الذي يعبر عن قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.55% إلى 104.55 نقطة، بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر.