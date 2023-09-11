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رئيس التحرير
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سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة “صدى البلد”، تسنيم خيري، تغطية خاصة حول آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار حيث شهد سعر الدولار  في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 

يرجع تراجع الدولار بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس مع 6 دول أخرى، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار.
الحكومة كانت قد أصدرت، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.



وقال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، فى تصريحات تليفزيونية إن انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد فهو سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار. 
ونوه ان تجمع بريكس هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية.

وأوضح  أنه حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين..لمزيد من المتابعات تابعونا من خلال الفيديو 


 

أسعار الذهب الدولار سعر الدولار تسنيم خيري

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