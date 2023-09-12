مدبولي: منصة الاقتصاد الأخضر ستكون قناة اتصال بين المستثمرين ووزارة البيئة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق منصة إلكترونية للاقتصاد الأخضر والتي تعد بمثابة بوابة إلكترونية للمستثمرين والمؤسسات الداعمة والمهتمين بالبيئة والاقتصاد الأخضر .

وأضاف مدبولي خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي أن المنصة ستكون قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين والداعمين لتقديم كافة التسهيلات لهم .

وأكد مدبولي أن المنتدى يعرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات منها الطاقة المستدامة، تدوير المخلفات، السياحة البيئية، الاقتصاد القائم على أساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي.